In attesa di chiarire il futuro di Dybala il campo chiama e la Serie A inizia anche per la Roma di Daniele De Rossi, impegnata questa sera nel difficile campo del Cagliari. In chiave formazione ci sarà Soulé alle spalle del duo composto da Dovbyk ed El Shaarawy. Esordio in A per Le Fee in mezzo al campo, coadiuvato da Cristante e Pellegrini.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Le Fee, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.