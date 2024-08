Ha il sapore della beffa per come si è conclusa, ma il Torino ha giocato un’ottima partita a San Siro. Il tecnico dei granata Paolo Vanoli va gestito il forcing degli avversari, sapendo come e dove colpire. Ottimi i movimenti delle fasce, il lavoro dell’ex Venezia si è visto sin da subito e sarà importantissimo continuarlo fino al termine della stagione.

La San Siro rossonera in campionato rimane un tabù, con l’ultima che vittoria che resta del 1985.