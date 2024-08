Valentino Rossi, il paragone lascia di stucco: messaggio dall’ex rivale

Spunta un paragone con Valentino Rossi che ha lasciato tutti a bocca aperta. Le dichiarazioni del suo rivale sono emblematiche

Sono passati quasi tre anni da uno dei giorni più tristi e commoventi della storia del motomondiale. Ovvero da quando Valentino Rossi ha ufficialmente appeso il casco al chiodo e scelto di non proseguire la sua lunghissima carriera da pilota. Il fuoriclasse di Tavullia ha regalato gioie e soddisfazioni ai propri tifosi ed alle scuderie per cui ha corso nel Motomondiale.

Valentino Rossi rimane ancora oggi un mito assoluto, un esempio da seguire per i giovani centauri della MotoGP ed uno dei campioni più vincenti di sempre,con ben nove trionfi in tutte le categorie del Motomondiale. La speranza dei tifosi italiani è che alcuni suoi successori come Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi o Enea Bastianini, possano ripercorrere almeno una parte delle imprese del Dottore.

Ma il vero erede di Valentino Rossi sembra essere un altro nel motomondiale attualmente in corso. Lo ha ammesso un rivale storico del pilota pesarese, ovvero Jorge Lorenzo, anche lui ex pluri campione di MotoGP. In una recente intervista, Lorenzo ha parlato con grande enfasi di un giovane talento che sembra avere tutte le qualità necessarie per diventare presto l’uomo da battere.

Jorge Lorenzo sicuro: ecco chi sarà l’erede di Valentino Rossi

Né Pecco Bagnaia, né Jorge Martin, ovvero i due piloti che si stanno giocando in queste settimane il titolo in MotoGP. Secondo l’opinione di Lorenzo, colui che potrebbe ripercorrere il cammino di Valentino Rossi può essere lo spagnolo Pedro Acosta, debuttante nel 2024 nella classe regina in sella alla KTM GASGAS.

Acosta è partito molto forte in MotoGP dopo essersi laureato campione del mondo in Moto3 e Moto2. Il talento spagnolo sembra avere tutte le qualità per competere anche con i rivali più grandi ed esperti, come dimostrato finora con il sesto posto complessivo in classifica.

Lorenzo non ha dubbi. Emblematiche queste dichiarazioni rilasciate a DAZN sul giovane connazionale: “Ha il carisma di Valentino Rossi e di Casey Stoner unito all’ambizione di Marc Marquez. C’è una grande differenza di preparazione in moto tra lui e i suoi coetanei, ha passato ore ad allenarsi. L’anno prossimo con più esperienza potrà competere e migliorare”. Un mix di talento, carattere e maturità che potrebbe spaventare i rivali in MotoGP. Pedro Acosta, classe 2004 nativo di Mazarron, è destinato a imporsi in futuro.