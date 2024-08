NBA, ha giocato con Jordan ma vota LeBron: “È il migliore di tutti i tempi”

Inaspettatamente ex stella dell’Nba snobba Michael Jordan preferendogli “King” LeBron James: “È il migliore di tutti i tempi”

Gli addetti ai lavori, i commentatori e i tifosi si dividono su chi tra Pelé e Maradona sia il più grande calciatore di tutti i tempi. Neanche le straordinarie carriere delle due stelle, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno illuminato gli stadi calcio negli ultimi 20 anni hanno fatto cambiare loro idea.

Per tutti gli amanti del pallone, quindi, sono solo O Rei e D10S a contendersi il trono di più grande di sempre. Un dibattito, quello su chi sia il più grande di tutti i tempi, che ha ripreso vigore nel basket dopo la medaglia d’oro ai recenti Giochi Olimpici di Parigi conquistata dal team Usa, trascinato dal quasi quarantenne Lebron James.

Chi, dunque, tra “The Chosen One” e la star più iconica della palla a spicchi è il più grande cestista che abbia mai calcato il parquet? Un quesito che per i giocatori di basket del passato ha una sola risposta: Michael Jordan. Per tutti tranne per uno che, a dispetto delle sue epiche battaglie sul parquet con il fuoriclasse dei Chicago Bulls, ha incoronato l’asso dei Los Angeles Lakers.

I numeri parlano chiaro, per Isiah Thomas il più grande è King James

Per Isiah Thomas, due volte consecutive (1989, 1990) campione NBA, il “Goat” (acronimo per “Greatest of All Time”, “il più grande di tutti i tempi”) non è il suo grande rivale Michael Jordan bensì “King” LeBron James. Un’investitura che non sorprende più di tanto alla luce della sua ben nota rivalità con l’ex asso dei Bulls e che, a quanto pare, nonostante siano trascorsi più di trent’anni dalle loro sfide sul parquet, è lungi dall’essere terminata.

Ospite della trasmissione “MLive” e interpellato sull’annosa questione del migliore giocatore di sempre, Isiah Thomas ne ha approfittato per lanciare una stoccata al suo grande rivale battezzando, come detto, LeBron James quale il più grande di sempre in controtendenza rispetto ai giocatori della sua generazione che quasi in automatico tendono a premiare ‘Air’ Jordan.

“LeBron è in testa a tutte le categorie statistiche”, ha argomentato Thomas, “ha sorpassato Kareem per punti segnati, Magic per gli assist. Quindi quando parliamo di lui parliamo di uno che ha segnato, distribuito passaggi ai compagni e preso anche rimbalzi, diventando il leader praticamente in ogni singola voce del boxscore”.

La leggenda dei Pistons non ha dubbi: “Non c’è mai stato un giocatore come lui. Ognuno ha il suo preferito, ma i numeri non mentono e poi basta anche solo guardarlo giocare per capire”. La conclusione cui arriva il due volte campione NBA, pertanto, non può che essere che “LeBron è il migliore che io abbia mai visto sia dal punto di vista del gioco di squadra sia come valore del singolo giocatore”.

Giudizio, quest’ultimo, condiviso da non pochi, tuttavia il dibattito su chi sia il migliore in assoluto nella storia della palla a spicchi è più che aperto.