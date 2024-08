ESCLUSIVA SI Sassuolo, sondaggio con il Cagliari per Lapadula

Dopo la partenza di Andrea Pinamonti, che ha voluto tornare in Serie A approfittando del buco lasciato libero da Retegui al Genoa per unirsi ai rossoblu, il Sassuolo è ancora alla ricerca di un rinforzo adeguato per l’attacco.

Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, i neroverdi hanno effettuato un sondaggio bussando in casa del Cagliari, per chiedere di Gianluca Lapadula. Classe 1990 e reduce dalla partecipazione alla Copa America con il suo Perù, Lapadula ha un contratto con i sardi fino al 30 giugno 2026.