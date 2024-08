Gudmundsson: “Blazquez? Dice fake news, mi ha scioccato. Fiorentina, che gioia”

In casa Fiorentina è stato presentato oggi il nuovo fantasista Albert Gudmundsson, arrivato dal Genoa dopo un lungo inseguimento, partito da lontano.

Ecco le sue parole da giocatore viola: “Il percorso è stato lungo, il club si era interessato a gennaio e quando la Fiorentina è tornata alla carica sono rimasto entusiasta, perché volevo questa grande società. Margini di miglioramento? Contro il Parma non è stata una partita facile, avremmo potuto fare meglio ma dobbiamo rispettare il punto preso. Dobbiamo migliorare delle cose, sono molto carico e non vedo l’ora di dare il mio contributo”.

A Firenze, Gud vuole alzare l’asticella: “Per me essere qui è importante, voglio raggiungere un alto livello. La Fiorentina è arrivata due volte in finale senza vincere in Conference. Questo club merita di vincere. Mi serve un po’ di tempo, ma spero di essere pronto prima della sosta”.

Chiusura sulle parole di Blazquez: “I suoi commenti mi hanno lasciato scioccato, lo conosco bene, avevano un buon rapporto, ma la gente non dovrebbe credere a tutto. Ha detto di avermi proposto un aumento di un milione all’anno ma è lontano dalla realtà. Non si deve credere a queste fake news”.