Sainz ingannato: gliel’hanno detto dopo la firma

Carlos Sainz, fulmine a ciel sereno sul suo futuro: lo spagnolo lo ha saputo solo dopo la firma del contratto

Sono stati mesi complicatissimi per Carlos Sainz. La Ferrari, l’addio inatteso e poi la firma con la Williams. Ma andiamo con ordine. Il pilota spagnolo ha dovuto fare i conti con la scelta, per alcuni improvvisa, della Scuderia di Maranello di puntare su Lewis Hamilton per il 2025. Una manovra che è costata carissimo a Sainz, rimasto senza un sedile per il 2025.

Da lì in poi le speculazioni sul futuro di Carlos si sono moltiplicate col passare dei giorni e le opzioni in mano al 29enne di Madrid non sono state poche. Più passavano le settimane e più le chance di rimanere in un top team che puntasse alla vittoria nel 2025 si sono ridotte al lumicino. Prima Sauber, che dal 2026 verrà rimpiazzata dall’ambiziosa Audi poi Williams ed infine Alpine, con Briatore che ha fatto il possibile per corteggiare il talento iberico. Nel mezzo le suggestioni a cui Sainz stesso ha creduto e che portano il nome di Mercedes e Red Bull.

Mercedes per rimpiazzare Hamilton ha scelto il giovane Andrea Kimi Antonelli con l’annuncio ufficiale che dovrà arrivare nel weekend del GP di Monza a settembre. Horner, d’altro canto, si è ritrovato costretto per il momento a confermare Perez. E non è chiaro se Checo verrà allontanato per far spazio ad un pilota decisamente più prestante. C’è un dettaglio però che, nelle scorse ore, ha impressionato non lasciando altro che grosso stupore ai tifosi di Sainz e, verosimilmente, allo stesso pilota.

Sainz, che batosta: l’annuncio è sorprendente

La lunga attesa, probabilmente eccessiva, di Carlos Sainz prima di firmare con la Williams potrebbe non pagare, almeno non nel 2025. Ciò che è trapelato infatti è un piano decisamente diverso dal tornare a competere subito ad alti livelli da parte della Scuderia di Grove.

Sono inattese le dichiarazioni del Team Principal James Vowles che solo qualche giorno fa è uscito allo scoperto, chiarendo quale saranno le ambizioni del team britannico per il 2025. Viene infatti rivelato come gli investimenti di Williams saranno tutti focalizzati ad avere una vettura competitiva, non prima del 2026.

L’anno prossimo si prospetta complicato con Sainz che dovrebbe faticare anche a rimanere in zona punti. A ‘Motorsport.com’ Vowles ha ribadito come il team stia “investendo in ottica 2026“. “Abbiamo fortemente compromesso il presente per il futuro. Per il momento, soffriremo”, queste le parole del team principal, confermate anche dal performance manager Dave Robson.

Non una bella notizia per l’esordio di Sainz in Williams: “Se riusciremo a trovare un modo di migliorare le prestazioni per la vettura del 2025, lo faremo. Ma senza compromettere il programma del 2026.Il progetto di quest’anno e quello dell’anno prossimo sono un’unica cosa. La maggioranza dei team sono concentrati sul 2026, sono curioso di sapere cosa faranno”, ha conclus Vowles. Per Carlos, dunque, si prospetta un anno di transizione.