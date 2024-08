“Sempre Alex Zanardi”: commozione per l’ex pilota

Su X spunta un messaggio da brividi al centro del quale continua ad esserci Alex Zanardi: la commozione per l’ex pilota è davvero incredibile

Di complicazioni nella sua vita Alex Zanardi ne ha vissute parecchie. Mazzate tremende che avrebbero steso chiunque, ma non lui. Un uomo speciale, uno sportivo che ha dimostrato di avere una passione infinita, fuori dal comune. Più forte di tutto e tutti, il campione bolognese nel pieno della sua carriera ha dovuto fare i conti con una vera e propria tragedia.

Il Campionato Cart faceva tappa in Germania e in quel 15 settembre 2001, dopo anni di trionfi e due titoli mondiali ottenuti, Zanardi vide quasi cancellare un’intera carriera. Alex perse il controllo della vettura che finì per schiantarsi in un impatto mostruoso. I soccorsi non poterono fare altro che portare all’amputazione delle gambe. Un avvenimento che un pilota, un qualsiasi pilota, non potrebbe mai superare. Figurarsi tornare a correre.

Ed invece Zanardi fu capace di rimboccarsi le maniche e con un coraggio da leone riuscire a ricostruire la sua carriera. Passò all’handbike con cui si tolse ancor più soddisfazioni. 4 medaglie d’oro e due d’argento alle Paralimpiadi, a Londra prima (nel 2012) a Rio de Janeiro, nel 2016, poi. Dopo poco, il 19 giugno 2020 per la precisione, ancora un dramma, ancora uno schiaffo troppo doloroso da affrontare.

“Fuori dal comune”: commozione Zanardi

Lo scontro frontale con un camion sulle strade di Pienza, durante un allenamento in Toscana. Una distrazione che costò carissimo ad Alex, finito in coma per parecchi mesi prima di fare ritorno a casa soltanto nel 2021. I suoi tifosi non lo hanno mai dimenticato e poche ore fa è spuntato un messaggio davvero commovente.

Su ‘X’ è venuto fuori dal nulla un momento speciale che riguarda indirettamente proprio Alex Zanardi. Eric Alper, musicista freelance, ha posto una domanda ai suoi followers: “Qual è la celebrità più gentile che avete mai incontrato?”. La risposta di un fan ha riportato a galla il nome di Zanardi, un uomo enorme prima di uno sportivo appassionato e vincente. “Sempre Alex Zanardi”, la sentita e stringata risposta. L’utente ha poi voluto specificare il perché delle sue parole.

Un’ammirazione, quella per Zanardi, figlia di un’umanità fuori dal comune mostrata spesso e volentieri dall’ex pilota bolognese. “Zanardi quando parla non puoi fare altro che stare lì ad ammirarlo, una persona fuori dal comune. Spero si riprenda un giorno”. Ed in effetti il pensiero principale da parte della maggior parte dei fan riguarda proprio lo stato di salute di Alex, avvolto totalmente dal mistero. Non si sanno le sue condizioni né gli eventuali miglioramenti dopo l’incidente di quattro anni fa.

Sempre Alex Zanardi https://t.co/TwIjpf7zN3 — Fracitation Island (@amicofracito) August 17, 2024

Un pensiero costante ad un personaggio che ha saputo farsi voler bene come pochi. Che in pista ha mostrato al mondo intero tutto il suo meraviglioso talento, prima che la vita si mettesse di mezzo a complicare un sogno su quattro ruote. E la speranza di molti rimane la più scontata: tornare a vedere il volto disteso e spensierato di un pilota inimitabile, un uomo d’altri tempi.