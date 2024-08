Inter, Inzaghi tiene tutti sulle spine: contro il Lecce per trovare l’acuto vincente

Non basta un Thuram monumentale a Genova, perché l’Inter si vede costretta a frenare. I nerazzurri sbaglian troppo in difesa, come nell’occasione del vantaggio di Vogliacco, quando Sommer si fa ingannare dalla traiettoria. Nel finale la beffa con il pari di Messias nonostante il portiere elvetico si fosse superato nella respinta del tiro dal dischetto. Il centrocampo del Biscione non ha funzionato con le consuete esecuzioni già rappresentate nell’anno della seconda stella, serve ripristinare le trame di gioco offensive e i movimenti in fase di non possesso.

Si è detto deluso Inzaghi nel post-partita. L’Inter vuole lavorare per crescere, tante pedine sono ancora fuori condizione, come capitan Lautaro: “C’è delusione. I ragazzi hanno fatto una partita seria e concentrata. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, prendendo un gol su un incidente poi siamo stati bravi a recuperare col gol del pareggio”.

E adesso la preparazione è già verso la sfida di sabato contro il Lecce, nella quale serviranno i tre punti per allontanare i fantasmi di due stagioni fa, quando le sconfitte furono tredici e i punti persi per strada davvero troppi.