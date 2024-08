Sorpresa in F1, ribaltone Alonso: c’è l’annuncio

Arriva una gradita sorpresa in Formula 1 e riguarda il futuro di Fernando Alonso: l’annuncio sullo spagnolo

Fernando Alonso è sicuramente uno dei piloti di maggior successo degli ultimi 20 anni di Formula 1. L’ex campione del mondo non ha ancora voglia di ritirarsi e lo ha fatto capire a chiare lettere di recente. Adesso è con l’Aston Martin, dove è legato da un contratto fino al 2026. Nonostante le cose non stiano andando bene nel 2024 come nel 2023 sia per il team che per il pilota, la sua volontà è quella di essere protagonista ancora a lungo.

Infatti, un anno fa, il suo team stava andando alla grande ed era in lotta per i piazzamenti dopo i primi, grazie soprattutto alle prestazioni dello spagnolo, abile a collezionare diversi podi. Quest’anno la situazione è più complicata, in quanto non è riuscito a ripetersi e l’Aston Martin è lontana dalla vetta e sta collezionando poco o nulla in termini di punti. Al di là di questo però l’ex ferrarista è determinato a portare nuovi importanti traguardi a casa.

Quale futuro per Fernando Alonso? Arriva il clamoroso annuncio

Molto vicino al pilota, da sempre, è Flavio Briatore. Il noto imprenditore ha parlato proprio di Alonso e del suo futuro in un suo recente intervento al podcast ‘Formula For Success’. L’annuncio fatto dal manager italiano è una sorta di rivelazione su cosa intenda fare a medio termine il pilota.

“Al momento il 2026 sarà il suo ultimo anno” esordisce l’imprenditore. “Non so cosa vorrà fare dopo”, svela. Poi entra nei dettagli: “Le sue prestazioni ci sono ancora, vuole sempre fare la differenza in gara. Se è undicesimo, vuole arrivare decimo. Se decimo, nono e così via. Io lo vedo in forma, corre ancora bene”, è sicuro Briatore. Ma il futuro, dopo il 2026, può essere un’incognita: “Onestamente non so se vorrà fermarsi dopo quella data, forse non lo sa ancora nemmeno lui. Dipende da tante incognite, dalle sensazioni, dalla famiglia”. L’elogio continua sottolineando come sia una persona unica vista anche la sua grande determinazione.

Secondo quanto rivelato, insomma, Alonso è sicuro di restare al suo posto con l’Aston Martin e in Formula 1 almeno fino alla naturale scadenza del suo contratto, ovvero nel 2026. Dopo non si sa ancora cosa deciderà di fare. Questa è l’estrema sintesi della parole di Briatore, rientrato da poco a tempo pieno nel circus come Executive advisor delle Alpine.