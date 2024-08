In Formula 1 cambia tutto: terremoto in atto

Rivoluzione in vista nella Formula 1 del prossimo anno. Al termine della stagione in corso cambieranno moltissimi volti del Mondiale

In questo weekend finalmente la Formula 1 ha riaperto i battenti dopo la lunga pausa estiva del mese di agosto. Il gran premio di Olanda, che si correrà sul circuito di Zandvoort, darà via di fatto all’ultima fase della stagione, quella che porterà ai verdetti definitivi del mondiale 2024.

Nonostante mai come quest’anno vi sia bagarre per i primi posti, sia nella classifica piloti che in quella costruttori, nell’ambito della F1 si parla moltissimo delle rivoluzioni future che interesseranno le varie scuderie. Occhi puntati sul 2025 e su un’annata che promette di essere assolutamente innovativa, visto il valzer di piloti che si consumerà a breve.

Il tutto è stato aperto ufficialmente dall’annuncio, di qualche mese fa, dell’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari. L’addio del pluricampione del mondo dalla Mercedes per sposare la causa ferrarista ha fatto da apripista ad una rivoluzione che riguarda moltissimi team di Formula 1. Ma non tutti punteranno su piloti esperti e di primo piano: c’è una forte tendenza ad accogliere i rookie, ovvero i giovani debuttanti, nel proprio asset.

La Formula 1 si rinnova: quanti millennial in pista nel 2025

Dopo la rivoluzione in F1 di qualche anno fa, con l’arrivo di diversi talenti nati a fine anni ’90, dal prossimo anno si affacceranno alla classe regina diversi millennial, o meglio piloti nati dal 2000 in poi. Già presenti in questa stagione alcuni giovanissimi come Oscar Piastri (2001) e Yuki Tsunoda (2000), mentre il 23enne Logan Sargeant uscirà presumibilmente dal Circus dopo la fine del contratto con la Williams.

I giovanissimi rookie che saranno alle griglie di partenza della prossima stagione automobilistica sono ufficialmente quattro. A cominciare da Jack Doohan, classe 2003 appena annunciato come nuovo pilota della Alpine. Poi Oliver Bearman, nato addirittura nel 2005 che correrà con la Haas. Il più giovane di tutti sarà l’italiano Andrea Kimi Antonelli (2006), scelto da Mercedes per sostituire un certo Hamilton. Infine Liam Lawson, classe 2002 che verrà promosso dalla Red Bull. Ma ancora è da chiarire se correrà con il team principale oppure se inizierà la sua avventura con la Racing Bulls.

E non finisce qui: un altro millennial potrebbe fare il suo debutto nel 2025 in Formula 1. Si tratta di Gabriel Bortoleto, ventenne brasiliano che è nel mirino dell’Audi come possibile compagno di box di Nico Hulkenberg. Insomma, un mondiale più giovane e intrigante che rivela un ricambio generazionale necessario.