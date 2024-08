L’avvio di stagione non è stato semplice per il Lecce di Gotti, battuto prima dall’Atalanta e poi dall’Inter. Il club del presidente Sticchi Damiani è pronto a mettere a segno un colpo di mercato. Il calciatore Frederic Guilbert (francese classe 1994), oggi sarà a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito.