ESCLUSIVA SI Russo, che favola. A Baldini piacerebbe averlo a Lecco, ma il Sassuolo lo toglie dal mercato

21 agosto 2021, Coppa Italia di Serie C, il Catania vince 1 a 0 contro la Vibonese Calcio dopo i tempi supplementari. In panchina per gli etnei Francesco Baldini, il quale negli ultimi 20 minuti scarsi fa esordire il promettente Flavio Russo, che era a 10 giorni di distanza dal compiere 17 anni.

Non si sarà sorpreso Baldini a vederlo dunque esordire fra i professionisti la scorsa settimana nell’1a1 del Sassuolo a Catanzaro, magari un pochino sì nel vederlo decidere la partita di sabato contro il Cesena, appena 6 minuti dopo il suo ingresso.

Secondo quanto raccolto da Sportitalia al tecnico toscano piacerebbe riaverlo con sé ed è per questo che il Lecco sta sondando il terreno con il Sassuolo. I neroverdi però, che in questi giorni hanno registrato anche altri interessamenti sia dalla Serie B (due) che dalla C, non sembrano intenzionati a lasciarlo partire in questa finestra estiva. Fabio Grosso crede molto nel ragazzo ed il club è concorde nel volerlo far continuare a crescere alla base.