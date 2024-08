Juve, è la settimana di Koopmeiners? Giuntoli al lavoro per l’intesa con l’Atalanta

La Juventus vuole tornare alla carica sul mercato dopo la chiusura delle operazioni Nico Gonzalez e Pierre Kalulu con il Football Director, Cristiano Giuntoli, impegnato sul fronte cessioni e non solo. Dopo le ufficialità di Douglas Luiz e Khephren Thuram, il piano della dirigenza della Juventus, è piuttosto chiaro da diverse settimane: Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta.

E’ questo il pallino del dirigente bianconero per rinforzare la rosa dell’allenatore della Vecchia Signora, Thiago Motta, con i due che ritengono l’olandese centrale per il nuovo corso, dopo i tanti esuberi confermati nelle ultime settimane. Tutto pronto per l’assalto all’ex AZ, con i bianconeri che stanno cercando di avvicinarsi alla cifra richiesta dell’Atalanta (intorno ai 60 milioni di euro).

Per il centrocampista di proprietà della Dea è pronto un contratto quinquennale, fino a giugno 2029, a 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, anche se al momento non è stato trovato l’accordo con il club della famiglia Percassi. La dirigenza bianconera vuole regalare il sesto rinforzo al’italo-brasiliano con un centrocampo che ha salutato Adrien Rabiot dopo la scadenza del contratto e con Teun Koopmeiners da mesi ormai grande sogno della Juventus.