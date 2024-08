US Open, tennista italiano escluso dal torneo: “Vicenda surreale”

Clamoroso ciò che è accaduto al tennista italiano che, all’ultimo minuto, non ha potuto partecipare allo Us Open

Come ogni fine di agosto prende il via a New York, lo US Open, ovvero l’ultimo torneo Slam dell’anno nel calendario tennistico. Un evento attesissimo, al quale moltissimi tennisti di alto rango vogliono partecipare per vincere.

C’è grande attesa nei vari tornei che si disputeranno a Flushing Meadows, dai singolari maschili e femminili fino a quello del doppio. Un occhio di riguardo da parte del tennis italiano dovrà andare proprio alla competizione di coppia, visto che nel torneo femminile gareggianao Jasmine Paolini e Sara Errani, oro olimpico a Parigi 2024.

In ambito maschile non è da sottovalutare la qualità dei nostri rappresentanti. Ai nastri di partenza dello US Open doveva esserci anche la coppia composta da Flavio Cobolli e Marco Bortolotti. Tuttavia, un imprevisto last minute ha di fatto escluso il tandem azzurro prima dell’inizio del torneo. Un problema inaspettato che ha riguardato uno dei due tennisti azurri.

Escluso dallo Us Open di Tennis, il motivo

Marco Bortolotti, tennista italiano specializzato nel doppio dove ha ottenuto buonissime soddisfazioni in carriera, non potrà recarsi a New York per partecipare agli US Open di doppio assieme al compagno Cobolli. Una defezione dovuta a motivi burocratici severissimi che hanno portato l’azzurro a non salire sull’aereo in direzione USA.

A Bortolotti è stato sorprendentemente negato il visto di entrata negli Stati Uniti. Il motivo? L’azzurro ha giocato nel 2015 un torneo in Iran, paese considerato ostile dal governo americano. Tutti coloro che devono recarsi negli Usa e hanno visitato, per svariati motivi, uno dei paesi sulla black-list rischiano di non ottenere l’Esta, come capitato appunto al tennista.

Il tutto è stato confermato e comunicato sui social dallo stesso Bortolotti: “Con profondo dispiacere e incredulità sono costretto a rinunciare agli US Open 2024, causa negazione dell’Esta per aver giocato in Iran nel 2015 e successiva negazione del visto B1 perché, secondo il console, non era il visto corretto. Altre richieste di visto urgente non sono state accolte dal consolato USA”.

Una severa interpretazione delle leggi ed una burocrazia formale e dai tempi lunghi hanno dunque impedito a Bortolotti di partecipare al Major newyorchese. Nel torneo di doppio, l’Italia sarà rappresentata dall’affiatata coppia composta da Bolelli e Vavassori, opposta al primo turno al due formato da Casper Ruud e dall’americano Blumberg.