Aggiornamenti sul Bari da parte di Alfredo Pedullà: “Il Bari vuole chiudere due colpi nelle ultime ore di mercato. Trattativa in stato avanzato con la Cremonese per il trequartista Cesar Falletti, mentre sono buone le chance di arrivare al centrocampista centrale Nunzio Lella, classe 2000, in uscita da Venezia. Su Lella ci sono altri due club di B, ma il Bari confida di anticipare la concorrenza”.