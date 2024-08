Federico Chiesa al Liverpool, ormai è fatta. L’esterno offensivo saluta la Juventus e vola in Premier League: i Reds sborsano la cifra di 13 milioni di euro. Chiesa è in partenza da Caselle e, nel video raccolto dal nostro corrispondente ha voluto salutare i tifosi juventini: “Sono felicissimo, volevo salutare i tifosi bianconeri. Grazie per l’affetto. Dispiace salutare la Juve, sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura”.