Primi passi bianconeri per Ten Koopmeiners. I tifosi lo attendevano in buon numero all’esterno del J-Medical e il centrocampista della Juventus si è palesato poco fa per le visite mediche di rito. Poi il salto alla Continassa per la firma sul contratto che lo legherà alla Juve per i prossimi 5 anni. Primi passi in bianconero per la nuova casa dell’ex Atalanta. La Dea, ormai, è solo un ricordo.

f4c659d3-4f4c-419a-a347-2893a6db2774