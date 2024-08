Il risultato di Cittadella-Pisa non è stato omologato. Da una nota della Lega di Serie B infatti è stato congelato l’1-1 con il quale si è decisa la partita. Il motivo? Il club toscano ha presentato ricorso visto che un giocatore dei veneti – da quello che si apprende – non aveva diritto a giocare (non presente in distinta?).

Presto ogni interrogativo verrà chiarito con il comunicato del Giudice Sportivo a far chiarezza sulla vicenda.