Pedullà: “Juventus, per Sancho lo United chiede di più, ma senza cessioni…”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il tentativo di mettere a segno il grande colpo Jadon Sancho da parte della Juventus non ha trovato ulteriori progressi. Rispetto alla giornata di ieri, i bianconeri non hanno fatto passi avanti. Rispetto alla proposta di Giuntoli, il Manchester United chiede uno sforzo in più.

Sforzo che, al momento, la Juventus non può fare nonostante il forte interesse su Sancho (appetito da anche da altri club). Infatti, la Juve spera di chiudere le cessioni dei tre esuberi rimasti a Torino ma fuori dal progetto, ovvero Arthur, Kostic e Djalò. Tuttavia, nessuno dei tre ha ancora trovato l’offerta giusta e la società torinese non può alzare il tiro per il fantasista inglese.