“Tamberi è un pagliaccio”: la frase scatena la bufera

Il saltatore marchigiano, tornato alla vittoria nella prima gara post Parigi, è stato aspramente criticato sui social: la difesa della moglie

L’Italia intera, compresa quella parte che mal ha sopportato quella sorta di cronaca in diretta messa in piedi dall’atleta il giorno della finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi, ha seguito con trepidazione le vicende di Gianmarco Tamberi nella gara che gli avrebbe consentito, se vinta, di mettersi al collo il secondo oro a cinque cerchi consecutivo.

Per alcuni la spettacolarizzazione, mista a vittimismo, con la quale il saltatore ha raccontato delle sue coliche renali cinque giorni prima del turno eliminatorio, nonché dell’esser ricoverato in ospedale e alimentato solo attraverso le flebo, oltre che di aver rigettato sangue nella mattinata che precedeva la finale, è stata eccessiva.

Per altri il fatto che l’atleta – a differenza magari di un noto campione con la racchetta che non si è presentato affatto a Parigi – ci abbia voluto provare a tutti i costi, fallendo il suo obiettivo e finendo addirittura oltre il decimo posto, sarebbe da ammirare. Perché avrebbe simboleggiato meglio di qualunque altra cosa e di chiunque altro, la voglia di competere sempre e comunque. Anche in precarie condizioni fisiche. Anche quando il fisico non può sorreggerti in una sfida coi migliori del mondo.

Insomma, Gianmarco è amato da molti, essendo uno dei più grandi campioni dello sport italiano, ma anche criticato pesantemente da una buona fetta di appassionati. Le ultime vicende post Olimpiadi poi, altro non hanno fatto che radicalizzare la posizione dei secondi.

Tamberi vince al rientro, la moglie sbotta a mezzo stampa

Al rientro dopo la soffertissima gara in terra francese, ‘Gimbo’ si è ripresentato con una vittoria nella tappa polacca della Diamond League di atletica leggera. Una vittoria ottenuta con una misura non indimenticabile (2,31), ma comunque di ben 4 cm superiore a quella fallita a Parigi per continuare a sperare in una medaglia.

Come al solito molto colorito e rumoroso nelle sue manifestazioni di gioia in seguito ad una vittoria ottenuta, il nativo di Civitanova Marche ha incassato la solita dose di insulti e critiche dagli haters. ‘Sei un pagliaccio‘, ha scritto un utente in risposta al trionfalistico post di ‘Half Shave’. Stavolta però la risposta della sempre agguerrita moglie Chiara Bontempi non si è fatta attendere

“Trovo strano che si dia più spazio alle persone che, prive di contenuti, scrivono cose tanto per. Che sostanza ha dire ‘Gianmarco è un fallito o un pagliaccio?’. Non ha senso, è solo uno sfogo per un’infelicità, una frustrazione o una poca intelligenza che queste persone hanno nella vita. Non gli dò peso“, ha esordito la moglie a ‘Il Resto del Carlino’.

La consorte ha quindi concluso sottolineando che sa chi è Gianmarco e spiace venga data tanta importanza a questa parte di persone, una “netta minoranza”. “Le persone che gli vogliono bene sono molto di più. Poi sui social conosciamo i meccanismi e sembra siano tante. Ma sappiamo altrettanto bene che nella vita reale non è così”, ha concluso.