Inter-Atalanta 4-0: Thuram Show cade Gasp

A San Siro l’Inter schianta 4-0 l’Atalanta di Gasperini in un dolce replay di quanto successo il 28 febbraio scorso. I nerazzurri stravincono e il primo successo da ex e atalantino di Gasp a San Siro è rimandato ancora.

Inter-Atalanta 4-0: la partita

Pronti via ed è già 1-0. Tiro cross di Thuram e deviazione sfortunata di Djimsiti con l’albanese che batte imparabilmente uno sfortunato e incolpevole Carnesecchi. Passano 7 minuti e l’Inter raddoppia. Sponda di Pavard e spettacolare conclusione al volo di sinistro da parte di Barella con il centrocampista sardo al primo gol stagionale. L’Atalanta non riesce a reagire e al secondo della ripresa è ancora Inter-gol. Questa volta Thuram. Altra rimessa nerazzurra e errore di Djimsiti che libera male sul quale si fionda il francese che è il più lesto di tutti a fare 3-0. Abilità che il figlio d’arte sfrutta anche al 56′. Il numero 9 nerazzurro raccoglie un colpo di testa di Mkhytarian e anticipa Zappacosta per la zampata del 4-0. L’Atalanta prova a reagire ma non trova il guizzo giusto. L’Inter segna ancora ma il gol di Dimarco viene annullato per fuorigioco. Nel finale l’Inter sfiora ancora il gol ma non arriva. Finisce così 4-0 con l’Inter che aggancia il Torino in vetta e l’Atalanta che perde per la seconda gara consecutiva.