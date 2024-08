LIVE Calciomercato, ultimo giorno di trattative: Osimhen verso l’Al Ahli

Ultimo giorno di trattative di questa sessione estiva di calciomercato da seguire con il consueto live della redazione di SPORTITALIA.

10:10 – Alexis Saelemaekers atterrato a Fiumicino. Pronto alla nuova avventura con la maglia della Roma.

10:00 – La Roma continua i contatti con il Borussia per Manu Kone. I giallorossi hanno un accordo con il giocatore e stanno lavorando per arrivare a definire l’operazione con il club tedesco per anticipare la concorrenza di altri club interessati.

09:47 – Atalanta, Mitchel Bakker non convinto della destinazione Lille. Operazione al momento bloccata.

09:40 Alfredo Pedullà fornisce un aggiornamento sul Napoli: “Occhio alle sorprese delle ultime ore. E quella relativa a Billy Gilmour potrebbe essere clamorosa, ve l’abbiamo svelata nella notte con un tweet delle 2,25. Il Napoli sta meditando di tornarci con forza, proprio per questo motivo è stata messa in stand-by la trattativa con la Juventus per Arthur, non sarebbe complicato trovare un accordo. Tutto questo perché il Napoli sta chiudendo la cessione di Osimhen, sempre più vicino all’Al Ahli malgrado il tentativo disperato del Chelsea. Operazione da 75-80 milioni più bonus con ingaggio stratosferico da almeno 35 milioni a stagione (contratto quadriennale). Nell’accordo presente una clausola liberatoria come svelato ieri. E così il Napoli avrebbe la forza economica per tornare su Gilmour che sta spingendo sempre più per lasciare il Brighton malgrado l’infortunio di O’Riley. E confida di essere accontentato, il Napoli spera di andare fino in fondo”.

9:30 – L’Al Ahli è convinto di avere accontentato Osimhen in ogni sua richiesta, accordo economico compreso e clausola rescissoria. Si attende il via libera dell’attaccante per concretizzare l’operazione.

9:15 – Altro aggiornamento di mercato in questa ultima giornata della sessione estiva: la Fiorentina a sorpresa torna sull’esterno offensivo Ruben Vargas.

9:00 – L’Al Ahli si avvicina sempre di più a Victor Osimhen. Nella notte l’anticipazione di Alfredo Pedullà. Sono ore calde per il possibile passaggio del nigeriano al club saudita. In quel caso il Napoli rilancerebbe per Gilmour.

8:30 – Samuel Gigot è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore è sbarcato pochissimi minuti fa a Fiumicino con un volo diretto da Marsiglia.

7:30 – Danso-Roma non si farà. Il difensore non ha superato le visite mediche con il club giallorosso.