Milan, Fonseca: “Mi aspetto di vedere una squadra diversa”

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con la Lazio.

Settimana utile per migliorare i problemi di Parma?

“Sì. Noi abbiamo la consapevolezza che non abbiamo cominciato bene, ma c’è una cosa molto positiva: è che siamo tutti d’accordo, siamo uniti. Vogliamo cercare soluzioni ed è quello che abbiamo fatto questa settimana. Stando tutti insieme è più facile lavorare. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Penso che abbiamo capito quello che è veramente importante migliorare. Siamo uniti, abbiamo lavorato bene, mi aspetto di vedere un Milan diverso domani”.

Problema più tecnico o tattico?

“Abbiamo parlato dopo la partita: tutti pensiamo lo stesso. Eravamo un po’ tristi il primo giorno dopo Parma, poi abbiamo reagito ed è stata una settimana molto positiva. Non mi piace la depressione o cercare scuse: sono qui per cercare soluzioni. Vediamo se domani sarà stata la strada giusta”.

Abraham sarà convocato domani?

“Sono stato sorpreso a pranzo perché Danso era arrivato a Roma e ora non lo è più. Quindi, finché non sarà ufficiale non parlerò di Abraham. Domani non c’è Morata, non c’è Jovic perché ha la lombalgia, abbiamo Okafor e Camarda”.

Il mercato conseguenza delle prime due partite?

“Non voglio individualizzare i problemi. Sono focalizzato sui giocatori che abbiamo ora e sulla partita di domani. Poi vediamo”.