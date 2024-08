Napoli a caccia di conferme. Con un Lukaku in più

Finalmente il Napoli è tornato a festeggiare al Maradona. Gli azzurri allenati da Antonio Conte conquistano la prima vittoria stagionale in casa battendo 3-0 il Bologna di Italiano. Tra le mura amiche i partenopei non vincevano da ben 174 giorni. L’ultima vittoria era infatti datata 3 marzo, 2-1 conto la Juventus. Ora il tecnico salentino vuole continuità tra campo e mercato. Prosegue il lavoro dirigenziale per rinforzare il collettivo.

Il tecnico ha così commentato in conferenza stampa la vittoria di domenica sera: “Mi sono emozionato, ci tenevo tantissimo che riuscissimo a regalare alla nostra gente questa vittoria. E’ una bella vittoria contro un’ottima squadra che l’anno scorso è arrivata in Champions League e anche stasera ha dimostrato di essere una buonissima squadra. Questo è un punto di partenza”.

Ebbene sì, successo e ripartenza. Al Napoli serviva questo per guardare con maggior ottimismo verso il presente e, perché no, il prossimo futuro. Con un Romelu Lukaku in più. Che non è poi così male per il reparto avanzato dei partenopei.