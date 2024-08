Serie A, ancora niente vittoria per il Milan: 2-2 con la Lazio. Il Napoli vince 2-1 in rimonta sul Parma

Un pareggio e una vittoria casalinga nella serata di Serie A. Vince ancora in casa il Napoli di Antonio Conte che rimonta clamorosamente sul Parma nel finale grazie a Lukaku e Anguissa. Milan e Lazio si spartiscono il bottino della serata: un punto che non accontenta nessuno. Soprattutto non accontenta i rossoneri ancora a quota zero vittorie

Lazio-Milan 2-2

Pronti via e il Milan si prende subito il vantaggio sulla Lazio: su calcio d’angolo Pavlovic trafigge Provedel. Il Milan si trova avanti come mai gli era capitato in questo campionato. I rossoneri gestiscono bene il vantaggio nella prima frazione. E il Milan termina il primo tempo in vantaggio sulla Lazio 1-0. L’avvio di secondo tempo però è tutto di marca Lazio. La formazione biancoceleste grazie ad un super Nuno Tavares trova due reti, su due assist dell’ex Arsenal oer Castellanos e Dia.

Fonseca allora mette in campo le alternative in panchina, compreso Leão. Il trova immediatamente il gol del pareggio su cross dell’esordiente Abraham, anche lui appena subentrato. Nel successivo cooling break, Theo e Leão decidono deliberatamente di non partecipare al mini time-out di Fonseca. Una scelta che spiega tanto dell’esclusione delle due stelle del Milan.

Negli ultimi 20 minuti finali non succede granché e la gara finisce 2-2. Quattro i punti della Lazio dopo tre giornate, appena due quelli del Milan, ancora senza vittorie.

Napoli-Parma 2-1

Il Napoli vede i fantasmi per 90 minuti e poi riemerge con una clamorosa rimonta sul Parma in 10. I crociati di Fabio Pecchia vanno avanti su rigore nel primo tempo. L’autore del gol è Bonny. Il centravanti trasforma il calcio di rigore provocato da Meret. Nel primo tempo, gli emiliani dominano e rischiano anche di raddoppiare.

Il Napoli prova a reagire nel secondo tempo. Buongiorno colpisce la traversa. Al minuto 74′, Suzuki viene espulso per un doppio giallo dovuto ad una uscita scellerata. Il Parma, oltre a rimanere in 10, però è costretto a mettere Delprato in porta. Il Napoli non riesce a creare grossi pericoli, finché il Parma non abbassi la guardia. L’arbitro Tremolada fischia un rigore per un fallo su Simeone, che poi toglie dopo revisione VAR. Un minuto dopo, il neo entrato Lukaku si muove bene in area e piega le mani di Delprato. Il recupero è extralarge, oltre 10 minuti, ma al Napoli ne bastano meno perché Anguissa di testa al 96′ da 2-1. Nel finale, Meret compie un miracolo e salva il Napoli da un incredibile harakiri.