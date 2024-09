Annuncio terribile per Jacobs: è una mazzata

Brutte notizie per Marcell Jacobs dopo la delusione al Golden Gala: i tifosi restano a bocca aperta per quanto accaduto

Il meglio di questo 2024 per Marcell Jacobs è ormai alle spalle. O almeno è questa la netta sensazione lasciata in eredita dal Golden Gala, la tappa italiana della Diamond League che tutti gli appassionati di atletica attendevano con ansia, soprattutto dopo i risultati dello sprinter bresciano negli ultimi mesi, compreso il quinto posto inaspettato ai Giochi olimpici di Parigi. Le attese, purtroppo, si sono però rivelate foriere di troppa tensione, e quanto visto all’Olimpico è stato, inutile negarlo, una delusione per tutti.

Dopo una serie di tempi sotto i 10 secondi, compreso l’ottimo 9.85 di Parigi, senza dimenticare il recentissimo 9.93 di Chorzow nell’appuntamento di Diamond League che ha preceduto il Golden Gala, Jacobs ha ben al di sopra delle sue possibilità a Roma, mostrando il peggio di sé. Una versione imbolsita e pesante che da diversi mesi non vedevamo di Jacobs.

In una gara vinta da uno straordinario Letsile Tebogo, campione olimpico in carica nei 200 metri, con il tempo di 9.87, davanti agli americani Christian Coleman e Fred Kerley, Jacobs ha chiuso al nono posto con un 10.20 che nemmeno nei suoi peggiori incubi avrebbe potuto immaginare. Un epilogo lo ha portato, subito dopo la gara, a lasciarsi andare a dichiarazioni importanti, lasciando tutti i suoi tifosi con il fiato sospeso.

Golden Gala, la delusione di Jacobs: brutte notizie per l’azzurro

I più ottimisti diranno che la sua preparazione in questa stagione era stata focalizzata esclusivamente sulle Olimpiadi di Parigi e che quindi sta accusando in questo momento i primi segnali di un inevitabile calo di forma. Una lettura che, in realtà, non sembra coincidere nemmeno con quanto dichiarato dallo stesso Jacobs.

A voler essere realisti, più che un calo di forma, quello di Marcell a Roma è sembrato un crollo improvviso a livello di nervi. Privo di energie mentali e fisiche, il campione olimpico di Tokyo non è riuscito a esprimersi al meglio nella sua gara e al termine della stessa ha parlato apertamente delle sue sensazioni, dando una spiegazione a una debacle per molti incomprensibile.

“Quella di oggi è stata una giornata storta“, ha raccontato lo stesso sprinter ai microfoni di RaiSport, aggiungendo: “Mi sono svegliato immediatamente con sensazioni negative. Avevo i bicipiti duri, nel riscaldamento non sono andato come volevo. Alla fine ho deciso di non tirare fino in fondo per evitare di farmi male“.

Parole che spiegano ampiamente il motivo di una frenata del genere da parte dell’azzurro, che ha preferito preservare la sua salute in una serata decisamente storta. E a questo punto non è chiaro se deciderà di mantenere fede ai propri programmi e prenderà parte al Galà dei Castelli, in programma a Bellinzona il 9 settembre. Molto dipenderà probabilmente non tanto dalla sua volontà, quanto dalle risposte del suo fisico dopo gli sforzi delle ultime settimane.