Furia Schumacher, è da non credere: “Assurdo”

Schumacher è una vera e propria furia: l’ex pilota non ci sta e attacca senza mezzi termini dopo le ultime vicende, “non capisco, è assurdo”

La famiglia Schumacher è da sempre una delle più influenti nel mondo dei motori e della Formula 1. Non solo Michael, sicuramente il più celebre e importante, ma anche suo fratello Ralf o suo figlio Mick. Attualmente nipote e zio sono gli unici in grado di dire la loro, considerando le condizioni in cui versa l’ex campione del mondo. Molti tifosi attendono di ricevere ogni giorno qualche notizia in più su come stia realmente l’ex Ferrarista.

Si sa poco o nulla, in quanto la famiglia mantiene una grande riservatezza e le news non trapelano dalla villa in cui si trova, accudito dalla moglie. Di certo Schumi non è più quello di un tempo e paga in maniera evidente i segni del brutto incidente di una decina di anni fa. Nel mentre, Mick e Ralf, sono spesso alla luce dei riflettori con diverse notizie loro riguardanti. Il fratello di Michael, ad esempio, solo qualche settimana fa ha fatto discutere per il suo coming out pubblico, uno dei primi legati al mondo del motorsport.

Schumacher non ci sta, l’ex pilota sbotta: “Non capisco, scelta assurda”

Il figlio d’arte, invece, continua a vivacchiare tra campionato endurance e speranze di ritornare in Formula 1. Attualmente è anche in Mercedes ma solo come pilota di riserva. In alcune dichiarazioni rilasciate di recente, Mick ha asserito come il suo sogno sia quello di rientrare in pianta stabile nel circus, vuole la F1, ogni altro campionato è solo un ripiego per lui.

La realtà però dice che al momento nessuno gli ha offerto un contratto nella monoposto. Anche le scuderie minori con posti liberi hanno fatto altre scelte. Mick paga alcuni errori commessi in precedenza quando era alla Haas e adesso è come se nessuno si fidasse di ingaggiarlo. Si parlava con insistenza della Williams, ma alla fine quest’ultima ha scelto Franco Colapinto che è andato a sostituire Logan Sargeant. Questa mossa non è per nulla piaciuta allo zio Ralf che è sbottato in un’intervista concessa alla ‘Deutschen Presse-Agentur’.

“Una scelta assurda e senza senso” attacca senza mezzi termini il più giovane dei fratelli Schumacher. “Se si considerano le prestazioni non trovo un nesso logico, si può comprendere la decisione forse perché Colapinto è un pilota junior della Williams ma non mi trova d’accordo. Si sono presi un grosso rischio che non ci sarebbe stato se avessero inserito un pilota più esperto come Mick“, è l’entrata a gamba tesa di Ralf.

La chiosa finale è comunque un’analisi più approfondita dello zio verso la carriera del nipote: “Bisogna essere onesti e ammettere che Mick ha impiegato troppo tempo per entrare in forma durante la sua ultima stagione in Formula 1. Questo mondo non perdona“.