Furia totale in Formula 1: “È inaccettabile”

Arrivano le dichiarazioni senza peli sulla lingua dopo la prova disastrosa di Monza: la prestazione dei piloti è da dimenticare

La Formula 1 mai come quest’anno ci sta regalando tante emozioni. Impossibile elencarle tutte, specie quando a vincere il Gp d’Italia, il più atteso dai ferraristi, è proprio l’idolo di casa Charles Leclerc, che ha alzato il trofeo al cielo come nel 2019.

La gioia del monegasco contrasta però con l’amaro in bocca delle altre scuderie. In primis della McLaren, che con Norris e Piastri partiva dalla prima e seconda piazza; poi quella della Red Bull, incapace di saper reagire malgrado tutto l’impegno di Verstappen.

Andando in fondo alla griglia finale, spicca poi la doppia performance disastrosa della Sauber, appena diventata parte di Audi (che esordirà ufficialmente nel 2026, anno del debutto della sua power unit nuova di zecca). La scuderia di Hinwil vive un momento molto difficile: saprà il nuovo responsabile per la F1 Mattia Binotto spronare questo team in vista dei prossimi Gp?

Binotto striglia la Sauber: “Prestazioni inaccettabili”

È vero che è ancora presto, ma Mattia Binotto è già al lavoro dietro la scrivania Audi per dare vita a un esordio in griglia indimenticabile. Il 2026 è più o meno lontano, Binotto però ne sta già approfittando per dire la sua sul momento poco felice della Sauber, che a Monza non è andata oltre la sedicesima e diciassettesima posizione.

I piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu non hanno nemmeno tentato di dire la loro in pista e per queste ragioni la nuova dirigenza Audi ha deciso di scendere in campo aiutando il team svizzero. Potrebbe anche non farlo, visto che la Sauber non è Audi e viceversa, ma il loro interessamento dimostra che intendono perlomeno mantenere alto il morale della squadra.

Binotto, che i tifosi della Ferrari ricorderanno molto bene per via del suo lungo passato a Maranello, ha preso la parola giudicando negative le ultime performance della monoposto svizzera: “Non possiamo permetterci una cosa del genere, visto che questa scuderia in futuro dovrebbe essere vincente. Dobbiamo iniziare a risalire“.

Il futuro responsabile della F1 per Audi striglia piloti e ingegneri: “La posizione attuale è inaccettabile, dobbiamo assolutamente migliorare, è importante per noi stessi e per tutto il brand“. La Sauber è, al momento, l’unica scuderia a non aver conquistato nemmeno punto in classifica: solo Logan Sargeant, appena sostituito dalla Williams, ha fatto leggermente peggio di Bottas e Zhou.