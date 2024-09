Koopmeiners, reggere la pressione juventina per rendere al top

È finita quasi al fotofinish del mercato la telenovela Teun Koopmeiners. La Juventus concretizza un’altra super-operazione in una zona del campo particolarmente rilevante per lo sviluppo del gioco di Thiago Motta. Il centrocampista olandese porterà un apparato tecnico consistente dalla trequarti in avanti.

Era l’acquisto tanto desiderato dai tifosi bianconeri, che possono dirsi soddisfatti del completamento di organico di tutto rispetto. Tecnica e geometrie offensive al potere: Koopmeiners vuole mettersi subito al lavoro per ripristinare la migliore condizione e incantare il pubblico di fede juventina. Un primo assaggio c’è stato contro la Roma, i prossimi passaggi saranno ancora più vigorosi.

Considerando una condizione atletica da affinare al meglio e, perché no, anche qualche pennellata per mandare in porta i compagni. Che non è mai una brutta idea.