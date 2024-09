Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, Joao Pedro aveva firmato con la Salernitana 10 giorni fa, ma non ha mai ricevuto la documentazione controfirmata dalla società. Negli ultimi giorni il tentativo del club di riaprire la trattativa abbassando le cifre dell’accordo iniziale non è bastato.

