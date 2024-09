Verstappen sconvolto: terremoto alla Red Bull

Max Verstappen fatica a credere ai suoi occhi. La Red Bull non è più la macchina dominante in pista e il pilota olandese ne è consapevole

Le prestazioni della Red Bull degli ultimi mesi preoccupano tutti all’interno della scuderia austriaca. Il titolo costruttori sembra ormai in bilico: la McLaren ha quasi raggiunto la scuderia di Horner ed è pronta ad effettuare il sorpasso al termine del Gran Premio di Baku. Anche il mondiale piloti è a rischio, con Norris sempre più vicino. In questo caso, Verstappen gode ancora di un discreto vantaggio (62 punti), accumulato tutto nelle prime gare.

Il pilota olandese non sale sul gradino più alto del podio da sei gran premi e la sua Red Bull non sembra più in grado di vincere. Anche a Monza, la macchina di Max Verstappen è sembrata lenta e la sua gara è stata piuttosto anonima. È vero, c’è stato l’exploit inatteso della Ferrari, ma la Red Bull non ha mai dato la sensazione di poter lottare per il podio. Continuando in questo modo, i due mondiali sono seriamente a rischio e sembra che Verstappen ne sia consapevole. Il suo grido d’allarme è stato ascoltato da tutti dopo il Gran Premio italiano. Ecco cosa ha detto il campione del mondo di Formula 1.

Verstappen: “Red Bull da dominante a mostro”

Non usa mezzi termini Max Verstappen per descrivere l’attuale situazione della Red Bull. Inutile girarci intorno, la macchina è un disastro, Max riesce a colmare leggermente il gap con la McLaren nelle qualifiche, ma il passo gara è decisamente più lento. Si è visto anche a Monza, dove le Ferrari sono andate più forti del solito, ma l’olandese è arrivato sesto, a 37 secondi dal primo. Ancora peggio ha fatto Sergio Perez, il quale ha tagliato il traguardo all’ottavo posto, a quasi un minuto di distacco da Charles Leclerc.

Dopo il Gran Premio di Monza, Max Verstappen ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti nel corso della conferenza stampa post gara. Ecco cosa ha detto il campione del mondo olandese: “La situazione ci sta sfuggendo di mano, in pochi mesi siamo riusciti a trasformare una macchina che dominava tutte le gare in un mostro.Prima della prossima gara a Baku dobbiamo assolutamente metterci al lavoro per cambiare tutta la vettura. In questo momento va troppo male e dobbiamo fare dei cambiamenti radicali”.

Max si aspetta degli aggiornamenti da parte della scuderia austriaca. Qualora non arrivassero, i due titoli iridati sarebbero seriamente a rischio. Anche se Lando Norris non sembra ancora in grado di trovare la continuità per vincere il mondiale piloti, il vantaggio è sempre più basso e la forza dominante della McLaren potrebbe aiutare il pilota britannico a vincere, nonostante diversi errori, soprattutto in partenza. Di tutto questo è perfettamente consapevole Verstappen, che ha provato a suonare la carica in vista del finale di stagione.