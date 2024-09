RANIA NASREDDINE IN TESTA DOPO IL DAY5 DEL MAIN EVENT EPT DI BARCELLONA!

Name Country Chips Table Seat Rania Nasreddine USA 7200000 3 7 Stephen Song USA 6725000 3 5 Boris Kuzmanovic Croatia 6565000 3 6 Fabiano Kovalski Brazil 5550000 1 3 Jianwei Lin China 5500000 1 1 Harry Lodge United Kingdom 4165000 1 4 David Coleman USA 3570000 3 2 Sriharsha Doddapaneni India 3210000 In3 4 Jelle Moene Netherlands 3165000 3 8 Yurii Zabrodotskyi Ukraine 3100000 3 3 Alexandre Fournier Canada 2920000 1 2 Marius-Catalin Pertea Romania 2535000 1 5 Andrew Hulme United Kingdom 1670000 1 6 Daniel Myers United Kingdom 1395000 1 7 Jose Barbosa Brazil 1080000 1 8 Govert Metaal Netherlands 865000 3 1 Uno dei primi a lasciare il torneo è stato purtroppo Piero Alioto. L’ultimo italiano in gara tribetta per 150k chips (bui 10k/25k bb ante 25k) con 9♣9♠ sull’apertura a 50k di Fournier. Rania Nasreddine replica forbettando 500k e ottiene il fold di Fournier. Alioto, rimasto con poco più di 300mila chips, va all-in ma si trova dominato dalla coppia J♦J♣ dell’americana. Il board A♥K♦Q♦6♥4♥ elimina Piero Alioto al 37° posto per €26.900 di premio. Subito dopo è la volta del campione in carica. Simon Wiciak investe gli ultimi 900.000 gettoni con A♥K♣ e impatta su Q♣Q♥ del britannico Andrew Hulme. Scendono 8♦2♦A♣4♣Q♠ e il vincitore dell’EPT Barcellona 2023 è player out. LEGGI TUTTO L’articolo su WWW.POKERSTARSNEWS.IT