I numeri parlano chiaro: più di Federer, Nadal e Djokovic messi insieme

Colpo di scena clamoroso nel mondo del tennis: più di Federer, Nadal e Djokovic messi insieme, numeri incredibili

C’erano una volta i Big Three, ancora vivissimi nel cuore di tutti i tifosi e anche nel libro delle statistiche del mondo del tennis. In quasi tutte le classifiche, a dominare ci sono loro: Roger Federer, Rafael Nadal e soprattutto l’inarrestabile e insaziabile Novak Djokovic. Tre uomini che hanno riscritto la storia del tennis, diventando a detta di molti i tre più grandi di sempre. Eppure c’è chi è riuscito a superarli, e di gran lunga. Qualcuno ha infatti fatto meglio di loro tre messi insieme, almeno in un dato che ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati.

Sgombriamo il campo da ogni tipo di equivoco. Almeno in questo caso, il nostro Jannik Sinner, che pure sta riscrivendo la storia del tennis nostrano, non c’entra nulla. E nemmeno un altro fenomeno come Carlos Alcaraz, forse uno dei più grandi di tutti i tempi se consideriamo l’età in cui ha vissuto il suo exploit.

A fare meglio dei Big Three e di ogni altro protagonista del mondo del tennis è stata infatti una stella della WTA, una campionessa che sta stupendo tutti a suon di risultati e grazie a una personalità strabordante che ha conquistato il cuore dei tifosi americani. Tifosi che peraltro avevano già un buon motivo per volerle bene, ancor prima del suo buon cammino agli US Open, fermato solo in semifinale da Sabalenka.

Colpo di scena clamoroso nel mondo del tennis: Emma Navarro supera Djokovic, Nadal e Federer

Parlando semplicemente di tennis, ovviamente, non può esserci alcun paragone tra i Big Three ed Emma Navarro. I primi hanno vinto tutto, dominando il circuito per vent’anni e più. La seconda ha conquistato fin qui in carriera un unico titolo WTA, il 250 di Hobart all’inizio di quest’anno.

È chiaro che ogni tipo di confronto sarebbe quindi imbarazzante per la tennista americana, classe 2003. Paradossalmente, potrebbe però essere imbarazzante al contrario il paragone tra un aspetto non a tutti conosciuto, della vita di Navarro, rispetto ai tre fenomeni del circuito maschile.

Sotto il profilo prettamente economico-finanziario, non ci può essere confronto. Non tutti ne sono al corrente, ma Emma è infatti figlia di Ben Navarro, uomo d’affari americano a sua volta figlio di Frank Navarro, ex giocatore di football americano in grado di creare un vero e proprio impero bancario.

Basti pensare che, stando a quanto riportato da ‘Forbes’, a oggi il patrimonio complessivo dei Navarro ammonterebbe a oltre 1,5 miliardi di dollari. Ben oltre la somma accumulata da Federer, Nadal e Djokovic nella loro carriera (rispettivamente 550 milioni, 220 milioni e 240 milioni). Insomma, per Emma il tennis è sì un lavoro, ma più che altro per passione. Dovesse smettere di giocare anche oggi, non faticherebbe infatti a mettere un piatto sulla propria tavola.