Ultim’ora Sinner, scoppia il caos: “Chiedete scusa”

Continua il dibattito sui social e non solo su Jannik Sinner, presa di posizione forte a favore del tennista azzurro

Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia, l’ennesima, e la sensazione è che si sia solo all’inizio di ciò che potrebbe diventare autentica leggenda. L’azzurro è in finale agli US Open, seconda finale Slam della carriera, e contro il padrone di casa Taylor Fritz proverà a ottenere un successo che lo farebbe entrare ancor di più tra i grandissimi del tennis.

Una semifinale molto dura, quella con Draper, ma che ha confermato ciò che già sapevamo. Quando si alza il livello, ormai Sinner sa quasi sempre cosa fare per vincere le partite. E piovono gli applausi per l’altoatesino, che a New York ha più che legittimato il suo attuale primato nel ranking ATP, mettendo in mostra una solidità mentale e tecnica che in questo momento i suoi rivali più diretti non riescono nemmeno ad avvicinare.

Si avvicina invece l’obiettivo di chiudere il 2024 in vetta, un altro traguardo che sarebbe fondamentale e assai prestigioso. Nel corso del torneo di Flushing Meadows, Sinner è andato in crescendo di condizione, convincendo sempre più per le sue prestazioni, partita dopo partita. E iniziando ad allontanare le polemiche che lo hanno riguardato.

Pur in vetta al ranking, non sono stati mesi facili per lui. I problemi all’anca, il malore a Wimbledon, l’assenza alle Olimpiadi per la tonsillite, un ritorno in campo con una condizione da limare, la polemica sulla positività al Clostebol e sulla decisione di non squalificarlo. E non soltanto questo.

Sinner sorride anche grazie ad Anna Kalinskaya: i tifosi dalla sua parte

Si è parlato anche tanto, forse troppo, della sua relazione con la collega Anna Kalinskaya. Con il chiacchiericcio mediatico e social su una presunta rottura, smentita però dai fatti.

Il dibattito era stato alimentato dal fatto che lui e la tennista russa avessero smesso di seguirsi sui social per un po’. Ma la Kalinskaya è ricomparsa al fianco di Sinner, osservando le sue gare a New York da tifosa più che interessata. E a questo punto più di qualcuno chiede che in qualche modo venga fatta giustizia.

Sui social, una utente ha scritto un post per difendere la tennista russa. “Prima o poi i giornali, ma anche i tifosi, dovranno chiedere scusa ad Anna Kalinskaya. L’hanno accusata di distrarre Jannik, ed invece gli è stata sempre vicino nel momento più difficile! L’ha fatto sorridere e rasserenare e l’ha sostenuto!”. Una versione che è stata appoggiata da diversi altri utenti che hanno commentato su ‘X’.