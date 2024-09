Sosta nazionali, poi si ricomincia con la A: a chi andrà lo scettro del capocannoniere?

In questi primi giorni della nuova stagione di Serie A si accendono i giudizi, le prospettive e le valutazioni su quello che potrà essere il piano dei big e non solo. Incuriosisce la Juventus di Motta, che ha ottenuto sette punti in tre partite. Con un gioco più verticale e incentrato sull’attacco alla porta, ecco che Dusan Vlahovic è pronto a esaltarsi.

L’Inter va a caccia di conferme: Lautaro Martinez è una di queste, essendo leader totale e capitano della banda di Inzaghi. Lo scettro di cannoniere sarà ancora il suo? Il Toro parte davanti al serbo, quantomeno sulla carta.

Ci sarà un terzo incomodo? Lukaku vuole candidarsi e ha già marchiato il primo centro contro il Parma. Morata ha piani battaglieri e, anche se storicamente non ha mai segnato una valanga di reti, proverà a stupire addetti ai lavori e non solo.