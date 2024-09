Mazzata per Sinner, non c’è nulla da fare: è finita

Il campione altoatesino, sempre più travolgente in un 2024 da urlo, incassa la notizia ufficiale: stavolta non c’è nulla da fare

Esattamente un anno dopo, per lo stesso evento e nella stessa città, il finale sarà lo stesso. Stavolta però, al netto di polemiche che in questo momento è quanto meno difficile ipotizzare, la comunicazione è stata gestita in modo diverso. Le spiegazioni fornite da chi si è assunto la responsabilità di escludere il numero uno del mondo dal girone eliminatorio di Coppa Davis che prenderà il via, per i colori azzurri, mercoledì 11 settembre, sono convincenti. Almeno per la maggior parte degli addetti ai lavori che si sono finora espressi sull’argomento.

Impegnato a New York fino all’ultimo giorno del torneo, il numero uno del mondo era stato pre allertato da Filippo Volandri per una sua partecipazione alla spedizione azzurra in terra emiliana. Il quasi obbligo di tornare a Malaga per difendere l’Insalatiera vinta 12 mesi prima grazie soprattutto alle prodezze dell’altoatesino imponevano al CT di non andar troppo per il sottile.

‘Sinner è quasi garanzia assoluta di vittoria, quindi c’è bisogno di lui’. Questo hanno pensato tutti. Ce ne sarebbe stato anche lo scorso anno, quando però il tennista, reduce dalle fatiche di New York, aveva dato forfait dichiarando di aver bisogno di riposo. Ne venne fuori un mare di polemiche, dapprima attenuato dai successi in serie nel circuito ATP, poi cancellato del tutto grazie alle clamorose imprese in Andalusia.

Anche nel 2024 però – anzi, più che nella stagione precedente – l’azzurro arriverebbe a Bologna presumibilmente stanco e scarico sia fisicamente che mentalmente. Ecco che allora si è arrivati ad una decisione difficile, ma forse necessaria.

Sinner, ora è ufficiale l’esclusione per la Coppa Davis

“Le scelte di oggi sono il frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti. Rispetto a questi ultimi, come sempre abbiamo cercato di accordare le esigenze della squadra con quelle dei miei ragazzi, perché abbiamo l’obiettivo di passare il turno anche tutelando la salute fisica e psicologica per restare competitivi fino al termine della stagione“, ha dichiarato alla stampa Filippo Volandri, capitano non giocatore dell’Italtennis, relativamente all’ufficializzazione della non convocazione di Sinner e Musetti per le gare di Bologna.

“Jannik ci ha dato comunque la sua disponibilità per la parte conclusiva dell’impegno di Bologna. In accordo con i vertici federali e lo staff, abbiamo però deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero e avere la squadra al completo fin dal match iniziale“, ha concluso il CT.

Arrivederci a Malaga, dunque. Sempre che gli ottimi compagni di squadra di Jannik e Lorenzo (Berrettini, Cobolli, Arnaldi e i doppisti Vavassori e Bolelli) facciano il loro aspettando i due big…