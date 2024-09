Nations League, gli azzurri cercano il secondo acuto contro Israele

La Nazionale azzurra guidata da Spalletti scende in campo questa sera contro Israele, per il secondo appuntamento di Nations League. In ottica formazione possibile 3-5-1-1 per Spalletti, con Raspadori alle spalle di Kean. In cabina di regia le operazioni spettano a Ricci, coadiuvato da Fagioli e Pellegrini. In difesa dovrebbe rivedersi Buongiorno dal 1′.

LA PROBABILE FORMAZIONE

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Fagioli, Ricci, Pellegrini, Udogie; Raspadori; Kean.