Ricci, l’esordio dal 1′ da ricordare (e confermare): il talento granata dirige la regia degli azzurri

Un esordio da titolare che ricorderà a lungo. Samuele Ricci al Parco dei Principi si è davvero ben disimpegnato, con un palleggio disinvolto e funzionale allo sviluppo della manovra degli azzurri. Spalletti ne ha tessuto le lodi, questa sera deve confermarsi a Budapest contro Israele. E il Maestro, da cui trae ispirazioni, non è certamente uno tra gli ultimi arrivati: “Guardavo tanto Pirlo come centrocampista, ma ne sono passati talmente tanti… Abbiamo avuto tanti giocatori davvero forti, ma il calciatore che ho visto di più era sicuramente Pirlo”, ha detto in conferenza.

Tra Torino e le apparizioni in Nazionale, Ricci si sta ritagliando un ottimo spazio, dopo tanta gavetta all’Empoli. Il suo talento è pronto a sbocciare. In via definitiva.