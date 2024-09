Addio alla Ferrari, furia dei tifosi: Leclerc sgancia la bomba

Scoppia la furia dei tifosi Ferrari: Leclerc ha sganciato la bomba di cui ora tutti parlano. Grande sorpresa tra i fan della rossa

La Ferrari è reduce dalla splendida vittoria di Monza, la terza in questa stagione e la seconda per il monegasco, dopo quella nel Principato. Eppure c’è un aspetto che ha fatto discutere proprio in queste ore e che ha infastidito i tifosi.

La gioia più grande per la Ferrari è vincere il Gran Premio di Monza, davanti ai propri tifosi. Ultimamente non era successo spesso e l’ultimo acuto, datato 2019, portava sempre la firma di Charles Leclerc. Per il #16 è la seconda affermazione sulla pista brianzola e come 5 anni fa è servita una magia per avere la meglio degli avversari. La Rossa non era la macchina da battere, nonostante gli ottimi aggiornamenti tecnici portati per il Gran Premio d’Italia. La McLaren continua ad avere qualcosa in più, ma con la strategia e un pizzico di talento del monegasco, il gioco si è reso possibile, per la felicità di tutti.

Tra l’altro la scuderia del Cavallino Rampante ha voluto stupire tutti a Monza con una livrea particolare delle tute dei piloti. Lo scorso anno erano votate al giallo, mentre questa volta si è optato per il nero. Non una novità, visto che anche a Miami si era vista una virata rispetto al consueto, con una tinta blu poco apprezzata dai puristi. Al di là della tradizione, però, si può certamente dire che il nero ha portato bene.

Leclerc non è scaramantico: “Non utilizzeremo ancora la tuta nera come a Monza”

Parlando di scaramanzia, Leclerc ha dovuto rispondere in conferenza stampa anche a delle domande sul colore della tuta.

“Non sono superstizioso e non lo sarò mai, anche perché come atleta è l’ultima cosa che vuoi essere”, ha spiegato Charles ai giornalisti. Poi aggiunge: “Abbiamo vinto a Monaco ed eravamo in rosso. Abbiamo vinto qui ed eravamo in nero. Non credo che indosseremo altri colori rispetto al rosso da qui al termine della stagione”.

Anche perchè secondo il monegasco: “Se cominciassi a chiedere una tuta nera per il resto della stagione, non credo che i tifosi sarebbero molto contenti”. Insomma al di là della scaramanzia bisognerà ottenere il massimo risultato anche con la livrea tradizionale e sperare che tra Baku e Singapore possa arrivare un’altra gioia di questo livello.

Leclerc e la Ferrari sperano di poter dire ancora la loro anche per il Campionato Costruttori, con una classifica che rimane piuttosto corta.