“Il pensiero va a Zanardi”: è successo davvero

Un messaggio davvero toccante riguarda Alex Zanardi: momento da brividi, è successo tutto nelle scorse ore

La vita è fatta di ostacoli. Di salite e di discese, di momenti difficili che ognuno deve in qualche modo provare a superare. E poi ci sono muri apparentemente insormontabili dietro a quali molti finiscono per cedere. Alex Zanardi è stato uno dei pochi in grado di superare l’impossibile, dando nuovo senso ad un’esistenza martoriata.

È stato un campione assoluto, in Formula 1 ma soprattutto nel campionato Cart. Due titoli mondiali alle spalle, imprese degne di una leggenda. Ma poi quel 15 settembre del 2001 ha cambiato tutto, cancellando in un istante momenti memorabili della vita dell’ex pilota. In Germania, in occasione di un weekend di gara, Zanardi in pista finì per perdere il controllo della vettura. Un incidente spaventoso, la macchina spaccata a metà, la corsa contro il tempo dei medici per salvargli la vita. Ma a che prezzo. L’amputazione degli arti inferiori portò ad un dolore immenso, per lui e per i suoi cari.

Alex ha dovuto reinventare una carriera strepitosa rendendola, nel giro di pochi anni, semplicemente speciale. In handbike ha superato se stesso, è stato capace di far emozionare il mondo nella partecipazione alle Paralimpiadi diventando un esempio da seguire per altri giovanissimi atleti. E così è ancora oggi: in molti si rivedono in Zanardi, nel suo tortuoso percorso che lo ha portato ad essere un punto di riferimento per lo sport, in Italia ma non solo. Il 19 giugno 2020, però, la vita è tornata ad accanirsi su di lui.

Momento di grande commozione: “Immenso Zanardi”

A Pienza, tra le strade della Toscana, un momento di distrazione costò caro all’ex pilota. Alex era in handbike, per allenarsi, quando l’impatto contro un camion gli fu quasi fatale. Mesi e mesi di coma farmacologico, il ritorno a casa sua solo nel 2021. Poi il vuoto.

Non si sa praticamente nulla delle sue condizioni di salute e di come stia effettivamente procedendo il suo recupero. Ciò che resta è un esempio per la vita, che giorno dopo giorno viene circondato da affetto e grande amore. Zanardi sul web è amatissimo e, come spesso accade su ‘X’, il pensiero di molti va a lui. Soprattutto in questi giorni nei quali l’Italia, nelle Paralimpiadi di Parigi, sta assumendo un ruolo di grandissima protagonista collezionando non poche soddisfazioni. Proprio lui che conquistò – tra Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 – 4 medaglie d’oro e 2 d’argento.

A tal proposito Ana Maria Vitelaru, a cui Alex tempo fa regalò la sua handbike, ha vinto il bronzo in quel di Parigi. Il pensiero è andato subito ad Alex, al suo mentore, colui che le ha decisamente cambiato la vita e la visione dello sport in carrozzina. Poche ore fa, però, un nuovo intervento sul noto social ha portato ad un momento commovente nel ricordo proprio di un grande uomo come Alex Zanardi.

Con la medaglia di Luca Mazzone, Mirko Testa e Federico Mestroni, il pensiero va all’immenso Alex Zanardi ❤️ — Paolo Stallone 💜⚜️ #antifa (@paolostallone66) September 7, 2024

“Con la medaglia di Luca Mazzone, Mirko Testa e Federico Mestroni, il pensiero va all’immenso Alex Zanardi“, scrive un fan che come tanti non ha dimenticato Zanardi. Un pensiero che fa comprendere la grandezza della persona prima che dello sportivo. Un atleta appassionato come pochi e che ancora oggi riesce a regalare sogni a speranze con il suo enorme spessore umano.