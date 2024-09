Terremoto Schumacher, furia totale: è stato tremendo

Terremoto Schumacher, la frase poco felice fa aizzare gli animi: scoppia il caos e la furia è totale. Ecco cosa è successo

Clamoroso episodio riguardante la famiglia Schumacher andato in scena negli ultimi giorni e che ha lasciato di stucco tutti. Il tutto è successo in Italia, per la precisione durante il weekend del Gran Premio di Monza una decina di giorni fa.

Naturalmente quando si parla di Schumacher il pensiero corre subito a Michael. In questi anni, in cui il sette volte campione del mondo convive con i postumi del grave incidente subito e sulle cui condizioni c’è sempre massima riservatezza, ci sono altri membri della sua famiglia che stanno cercando di mandare avanti la sua legacy.

Come ad esempio il figlio Mick, pilota attualmente nel campionato endurance e riserva alla Mercedes n F1. Dopo un passaggio in passato alla Haas, il suo sogno attuale, come dichiarato anche di recente, è quello di tornare in pianta stabile in Formula 1.

Schumacher, attacco tremendo e scontro furioso: i dettagli

Fin qui però nessuna monoposto si è liberata per lui, anche chi aveva alcuni sedili liberi come ad esempio la Williams, ha preferito altre scelte. Quest’ultima ha deciso di affidarsi ad oggi al giovane Franco Colapinto, con la critica che si è chiesta se fosse una mossa troppo rischiosa data l’età del pilota. Su questo è intervenuto il team principal della Williams, James Vowles, che non si è sottratto di rispondere nemmeno sul mancato ingaggio di Mick Schumacher. E qui è scoppiato il caos.

Vowles ha asserito come “Mick per quanto forte non è un pilota speciale”. Il dirigente è stato quindi attaccato senza mezzi termini da Corinna Schumacher, moglie di Michael e madre di Mick, tanto da costringerlo a tornare subito sui suoi passi, chiarendo meglio il suo pensiero e chiedendo scusa. A ‘F1TV’ ha infatti ricalibrato il tiro: “Per speciale intendevo un pilota come Hamilton o Senna, quelli che hanno vinto più titoli mondiali. Ma ho fatto un errore facendo un paragone del genere, chiedo scusa. Ho sentito Mick e mi ha detto di essere ok con questa cosa. Non volevo assolutamente sminuirlo, è straordinariamente bravo, altrimenti non sarebbe in Mercedes”.

Questo repentino dietrofront, però, non sarebbe bastato per placare le ire della signora Schumacher. Corinna, moglie del leggendario Michael, è definita dagli addetti ai lavori come ‘sul piede di guerra’. Nemmeno le scuse pubbliche a quanto pare sono servite.