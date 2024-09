Bastoni, Dimarco e Frattesi: l’asse interista determinante in Nazionale

Determinante e decisivo. Il blocco Inter composto da Bastoni, Dimarco e Frattesi si è comportato alla grande anche a Budapest. Il difensore ha gestito al meglio la situazione, controllando senza troppi patemi i movimenti degli attaccanti di Israele.

Dimarco, dopo il bel gol a Parigi, ha disegnato l’assist per Frattesi. Che ha inciso ancora una volta. L’impatto delle tre pedine interista è stato decisivo. E mancava anche Nicolò Barella, altra pedina rilevante per l’economia degli azzurri. Asse interista determinante in Nazionale: il volume di gioco, con la costruzione dinamica, esalta le caratteristiche tecniche pregiate.