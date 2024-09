È ufficiale, torna in NBA: tifosi in visibilio

L’NBA riabbraccia un protagonista con un grande ritorno tutto italiano: i tifosi della lega più famosa del mondo sono felici per la decisione della sua franchigia

Torna negli Stati Uniti dopo un periodo di pausa. L’ultima volta era accaduto nel 2021, prima del ritorno in Europa. Avrà un ruolo molto importante in una squadra che nutre ambizioni in crescita per la prossima stagione.

L’NBA resta per distacco la lega più seguita al mondo per quanto riguarda il basket. Nonostante la differenza con i tornei europei si sia di molto assottigliata rispetto a prima, ancora l’appeal è completamente diverso. Alle Olimpiadi Team USA ha sofferto sia con la Serbia di Jokic che con la Francia padrona di casa in finale, ma alla fine ha portato a casa la medaglia d’oro con Curry e James sugli scudi. Lo spettacolo che possono offrire questi campioni è senza uguali, un vero piacere per i tifosi e un sogno per gli addetti ai lavori. Tutti sognano di poter lavorare in NBA e anche in Italia non si fa eccezione.

Chi ha fatto parte di quell’ambiente e ora ha deciso di tornarci è Riccardo Fois. A proposito di Olimpiadi e Nazionale, Fois è assistente del CT Gianmarco Pozzecco e insieme stanno portando avanti un lavoro di ricostruzione importante dopo l’esclusione dai Giochi di Parigi. Per Fois è però tornato il momento di confrontarsi con il basket che conta e lo farà su una panchina piuttosto prestigiosa.

Un italiano torna in NBA: Riccardo Fois sarà assistente di coach Brown a Sacramento

Come comunicato dalla stessa franchigia, Riccardo Fois sarà dalla prossima stagione assistente del coach Mike Brown sulla panchina dei Sacramento Kings. L’italiano in NBA aveva già lavorato a Phoenix tra il 2019 e il 2021, con buoni risultati e lasciando un piacevole ricordo. Poi, oltre all’impiego con la Nazionale di Pozzecco, negli ultimi tre anni aveva lavorato ad Arizona in NCAA, sua seconda avventura nel college basketball dopo il quinquennio a Gonzaga (prima di Phoenix).

La data di inizio del training camp dei Sacramento Kings è fissata per il prossimo 1° ottobre, subito dopo il consueto Media Day. C’è grande attesa per vederlo di nuovo all’opera in un ambiente che nutre grandi ambizioni per questa stagione, sperando di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Pacific Division della Western Conference. Non resta che attendere poche settimane per capire il livello della squadra.