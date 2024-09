È un giorno triste per lo sport italiano, addio a soli 24 anni

Notizia inaspettata per lo sport italiano: un’atleta di spessore ha deciso di dire addio all’attività agonistica

I campioni dello sport sono considerati generalmente dei privilegiati. In particolare perché possono fare della loro passione una vera e propria professione, in grado di assicurare un futuro. Allenamenti, gare e sforzi massimali, il tutto però bilanciato da un ottimo stile di vita.

Non tutti gli atleti professionisti però decidono di sfruttare fino all’ultimo le proprie abilità e capacità atletiche. Vi sono esempi, come Zlatan Ibrahimovic nel calcio o Fernando Alonso nella Formula 1, di sportivi che si spremono fino all’ultimo, superando persino i 40 anni di età per la propria carriera agonistica.

C’è invece chi decide di smettere anzitempo, con largo anticipo rispetto alle previsioni. Atleti e campioni che decidono in farsi da parte sul più bello, scegliendo di dare l’addio nel momento più alto della propria carriera, oppure per motivi legati a infortuni gravi e ripetuti. Insomma, non sempre la vita di uno sportivo ad alti livelli è longeva e ricca di successi.

Addio a soli 24 anni, pallanuoto azzurra in lacrime

Quest’ultimo è il caso di una giovanissima atleta, tra le migliori in Italia nella sua disciplina, che ha deciso però con grande stupore di dire addio a soli 24 anni di età. Parliamo di Caterina Banchelli, portiere di pallanuoto di origine toscana che ha dato l’annuncio del suo ritiro a sorpresa nelle scorse ore.

La Banchelli, cresciuta nella Rari Nantes Florentia ed oggi portiere della SIS Roma e della nazionale italiana di pallanuoto, ha ammesso di voler lasciare questo sport per motivi di studio e di lavoro, scegliendo dunque di percorrere strade diverse e non più parallele. Un problema per molti giovani che praticano sport meno battuti e seguiti, impossibilitati a coltivare una carriera in questo ambito e spesso costretti a trovare strade altrove.

Queste le parole di Caterina al sito ufficiale del club. Dopo la partecipazione a Parigi 2024 ha preso l’amara decisione: “Tengo a precisare che questa decisione nella mia testa era già maturata prima delle Olimpiadi ma ho aspettato a comunicarla per godermi al massimo l’esperienza sportiva ed umana più bella della mia vita. Non rimpiango nulla della mia carriera e del mio passato e l’augurio più che la promessa è quella di raggiungere a livello professionale gli stessi traguardi che ho raggiunto a livello sportivo“.

Nella sua giovane carriera Caterina Banchelli ha vinto il premio di miglior portiere ai Mondiali U18 di Belgrado nel 2018 ed agli Europei di categoria nel 2017. Si è classificata terza con il Setterosa a Fukuoka 2023 ed agli europei di Spalato nel 2022.