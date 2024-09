Serie A, quarta giornata: i match più interessanti di domenica!

Si avvicina la quarta giornata di Serie A, distribuita tra le giornate di sabato, domenica e lunedì: vediamo insieme quali sono le gare più interessanti del giorno festivo per eccellenza!

Da tener d’occhio, in primis, il lunch match delle 12.30, Genoa-Roma. I giallorossi sono ancora alla ricerca del primo successo in questo inizio di stagione. Sono reduci, infatti, da due pareggi ed una sconfitta, rimediata in casa contro l’Empoli. Il Grifone, invece, ha portato a casa, finora, 4 punti. Il successo esterno della squadra di De Rossi vale 2,25 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 2,17 volte la posta. Ricordiamo che la passata stagione, quando i capitolini erano ancora guidati da Mourinho, i rossoblu si imposero nel match del Ferraris con un secco 4-1. Da segnalare, questa volta, la quota dell’Over 2,5 finale: si parla di 2,14 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,05 e Betclic 2,03.

Alle ore 18 si giocherà Cagliari-Napoli. Buon momento di forma dei partenopei, vincenti negli ultimi due impegni dopo un esordio negativo contro il Verona. Dopo un filotto di sei vittorie, gli azzurri hanno pareggiato due volte in terra sarda, in entrambi i casi per 1-1. Questa volta si potrebbe puntare sul “Parziale-finale X/2”, ipotizzando il pareggio al primo tempo e un successo finale del Napoli: la quota su Planetwin365 è di 5,03; su Unibet 4,90 e su Betclic 3,92. Da provare anche l’“Under 2,5”, ipotizzando che la gara preveda al massimo due reti totali: la quota è di 1,96 su Planetwin365; su Betclic 1,80 e su WilliamHill 1,85.

Si giocherà alle 20,45, invece, Monza-Inter. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da due successi di fila, dopo il mezzo passo falso col Genoa alla prima giornata. L’ultima prova di forza dei nerazzurri è stata particolarmente significativa: parliamo del 4-0 ai danni dell’Atalanta. L’ultima occasione in cui la Beneamata si è recata al Brianteo ha dilagato con un secco 5-1. Per la sfida di domenica, si potrebbe scegliere, per iniziare, il segno “2” all’intervallo: la quota è di 1,86 su Planetwin365; su Betclic 1,83 e su WilliamHill 1,85. Segnaliamo anche il risultato esatto 3-1 in favore dell’Inter: la quota è di 12,13 su Planetwin365; su Betclic 9,75 e su WilliamHill 12.