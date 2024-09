Milan, primo sorriso per Fonseca: 4-0 al Venezia, a segno anche Abraham

I tifosi nel prepartita avevano chiesto una reazione e la reazione è arrivata: il Milan coglie la prima vittoria stagionale e riporta il sereno nell’ambiente. 4 a 0 contro il Venezia, con 4 reti arrivate già nella prima mezz’ora di gioco a testimonianza della voglia di dimostrare dei rossoneri, entrati in campo con la ferocia di chi aveva qualcosa da dimostrare

E proprio chi aveva più voglia di dimostrare ha indirizzato subito il match: Leao sgroppa e serve Theo Hernandez che segna il gol del vantaggio in avvio, Joronen non è perfetto. Oristanio prima e Nicolussi Caviglia poi si rendono pericolosi, ma già al quarto d’ora arriva il raddoppio. È Gabbia a insaccare di testa su calcio d’angolo.

Al 25′ ecco il tris: Abraham conquista un calcio di rigore, Pulisic è glaciale. Al 29′ la furia rossonera fa 4 a 0: stavolta è Leao a conquistare un penalty e Abraham a insaccare.

Nella ripresa il Milan è subito pericoloso prima con Leao e poi con Gabbia, ma non trova il gol. Zampano trova il gol della bandiera, ma l’arbitro annulla dopo l’intervento del Var per un fallo ad inizio azione. Nell’ultimo quarto d’ora il Venezia chiude il match anche in 10 uomini per il doppio giallo rimediando da Nicolussi Caviglia. Fonseca trova la prima vittoria in rossonero e si proietta nel migliore dei modi agli impegni di Champions.