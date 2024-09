Juventus, Locatelli: “Bello tornare a giocare in Champions”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa, insieme al tecnico Thiago Motta, alla vigilia della partita contro il PSV, parlando del momento dei bianconeri e del suo personale: “Sicuramente è bello tornare a giocare in Champions League, è un’emozione, ci è mancata tanto questa musichetta speciale, non vediamo l’ora di scendere in campo domani davanti ai nostri tifosi e fare una grande partita“.

Juventus, Locatelli su Champions e Empoli