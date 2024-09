Parma-Udinese 2-3: i friulani volano in vetta

Al termine di un match rocambolesco è l’Udinese a trionfare al Tardini contro il Parma portandosi così al primo posto in classifica davanti al Napoli.

UDINESE – Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.

La partita

Padroni di casa che la sbloccano subito. Il Parma parte subito forte segnando un gol su calcio d’angolo grazie a Delprato. Il capitano del Parma si è fatto trovare pronto in area e ha messo la palla alle spalle di Okoye. Cross di Mihaila da calcio d’angolo, ma disattento Bijol in marcatura. Il Parma insiste. L’Udinese colpisce una traversa e i ducali raddoppiano. Raddoppia Ange-Yoan Bonny! L’attaccante del Parma riceve un’imbucata precisa da Man, protegge il pallone con il fisico, se lo allunga tra due avversari con un movimento veloce e con la punta del piede lo insacca in rete, siglando il raddoppio! 5 minuti nella ripresa e Lucca la riapre. Kamara crossa dalla sinistra verso l’area, dove Lucca si trova in posizione ideale. L’attaccante ex Ajax si eleva e schiaccia di testa, mettendo la palla alle spalle di Chichizola e riportando l’Udinese in partita. Al 69′ va in gol anche Thauvin. Pareggio dell’Udinese! Thauvin segna il gol del pari con una sponda di testa precisa, dopo che Davies aveva servito il capitano bianconero con un lancio in area. Il Parma resta in 10. Follia di Keita. Folle spezzone di gara per il neo acquisto dei ducali che in pochi minuti si fa ammonire due volte! A 10 dalla fine ancora Thauvin la ribalta. Dopo un lungo check del Var per una presunta posizione di fuorigioco, il gol di Thauvin viene convalidato! L’azione è simile a quella precedente, con Davis che serve i compagni con una sponda, Chichizola respinge il primo tiro di Ekkelenkamp, ma il secondo tiro di Thauvin finisce in rete, regalando il sorpasso all’Udinese! Finisce 2-3. Udinese prima in classifica.