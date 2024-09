Tutto pronto per l’esordio in Champions League del nuovo Bologna di Vincenzo Italiano che domani alle 18.45 affronterà lo Shakhtar Donetsk per la prima giornata al Dall’Ara.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí , Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.